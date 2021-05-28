Стрелок угрожал самоубийством.

В Киеве на улице Васильковской спецназовцы задержали мужчину, стрелявшего в прохожих из окна своей квартиры. О пострадавших не сообщается.

Об этом в пятницу, 28 мая, рассказали в столичной полиции.

Правоохранителей вызвал сосед, когда услышал выстрелы в доме. На место приехали спецназовцы, врачи и следственно-оперативная группа.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, владелец квартиры, вероятно, был пьян, закрылся в квартире и начал стрелять из окна. Выйти мужчина отказывался. Тогда спецназовцам пришлось демонтировать двери.

Читайте такжеСБУ показала, как обезвредила "террористов" в киевском метро (фото, видео)"Дальше мы увидели, что владелец успел забаррикадироваться мебелью, при этом угрожал самоубийством, а затем начали переговоры. В результате нам удалось установить контакт с мужчиной и прекратить его действия", - рассказал Крищенко.

Зачинщиком стрельбы оказался житель Голосеевского района 1991 года рождения - его задержали. У мужчины нашли пистолет и гильзы, которые направили на экспертизу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Следователи готовят задержанному сообщение о подозрении и ходатайство в суд для избрания меры пресечения. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

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Автор: Катерина Комолова