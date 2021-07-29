Экспертиза показала в крови ребенка 0,66 промилле алкоголя.

В России в Свердловской области 2-летний ребенок захлебнулся в бочке с питьевой водой.

В крови у него нашли алкоголь, сообщает канал LIFE SHOT.

Трагедия произошла в поселке Бисерть. Погибший мальчик был инвалидом с рождения, у него легочная недостаточность. Он остался дома с сестрой, мать ушла по делам, а отец был на работе.

16-летняя школьница рассказала, что они с братом поиграли в ладушки и она вышла в туалет во двор, а когда вернулась, обнаружила ребенка наполовину погруженным в 30-литровую бочку. Говорит, что перед выходом на всякий случай проверила крышку, что она защелкнута, потому что брат постоянно лез туда.

Главная странность в том, что экспертиза показала в крови ребенка 0,66 промилле алкоголя. Школьница рассказала, что никто из семьи в день трагедии не выпивал. Правда, к ним в гости часто приходила сестра ее отчима со своим сожителем, а они употребляли брагу или спирт.

Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

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Автор: Олег Давыгора