Дебошира задержали и передали сотрудникам полиции.

В Санкт-Петербурге посетители библиотеки подрались из-за места за столом.

Читайте такжеВ Москве пьяная медсестра обматерила бабушку в больнице (видео)Об этом сообщают в управлении вневедомственной охраны региона.

Один из посетителей сел на свободное место, а на соседнее поставил свою сумку.

К нему подошел мужчина и попросил убрать сумку, чтобы он мог сесть за стол. Мужчина отказал ему.

Между читателями произошел конфликт, в ходе которого мужчина, отказавшийся убрать свою сумку, нанес другому телесные повреждения.

Работники библиотеки нажали кнопку тревожной сигнализации. Дебошира задержали и передали сотрудникам полиции. Пострадавший мужчина обратился в травмпункт.

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Автор: Людмила Жерновская