В Санкт-Петербурге посетители библиотеки подрались из-за места за столом.
Читайте такжеВ Москве пьяная медсестра обматерила бабушку в больнице (видео)Об этом сообщают в управлении вневедомственной охраны региона.
Один из посетителей сел на свободное место, а на соседнее поставил свою сумку.
К нему подошел мужчина и попросил убрать сумку, чтобы он мог сесть за стол. Мужчина отказал ему.
Между читателями произошел конфликт, в ходе которого мужчина, отказавшийся убрать свою сумку, нанес другому телесные повреждения.
Работники библиотеки нажали кнопку тревожной сигнализации. Дебошира задержали и передали сотрудникам полиции. Пострадавший мужчина обратился в травмпункт.
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