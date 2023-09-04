Девушку задержали и увезли в отдел полиции по району Китай-город.

В Москве на Красной площади задержали девушку, которая вышла на пикет, обернувшись в украинский флаг. Активистка, которую зовут Алена Кожевникова, рассказала о своем задержании проекту "ОВД-Инфо".

Отмечается, что девушку задержали и увезли в отдел полиции по району Китай-город.

"К ней выехал адвокат от "ОВД-Инфо" Алан Кибизов", - отмечает проект.

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В России выходить на улицы с флагом Украины небезопасно, но люди все рано продолжают это делать

Ранее в Москве силовики задержали активиста Александра Посконного, который вышел к метро "Тверская" с флагом Украины. Не обошлось без применения силы - сначала силовики избили его во время задержания, а потом в автозаке.

При этом задержанный рассказывал, что в отделе находились еще как минимум три человека, задержанные из-за желтого и синего цветов в одежде.

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