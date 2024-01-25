Причиной стало то, что захватчик не хотел возвращаться на фронт.

В "ДНР" российский оккупант ударил себя ножом в живот, чтобы его не отправили в зону боевых действий. Когда это не помогло, он ударил ножом командира.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ", в "ДНР" арестован российский военный, который пытался убить командира за то, что тот отказался оформить ему эвакуацию в связи с якобы полученным на войне ранением.

Как следует из материалов суда, солдат Абрамьян ударил себя ножом в живот, "нанеся телесное повреждение в виде колото-резаного непроницаемого ранения передней брюшной стенки". После этого он стал настаивать на эвакуации и отказывался ехать в зону боевых действий.

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Офицер Поляков отказался оформлять эвакуацию, тогда Абрамян ударил его ножом в грудь слева, причинив "телесное повреждение в виде колотой раны передней грудной клетки, не проникающей в грудную полость". Вместо эвакуации Абрамян получил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (Покушение на убийство) и ч. 3 ст. 339 УК РФ (Умышленное нанесение себе телесного повреждения).

Другие подобные инциденты

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты отказываются ехать на линию фронта и портят свою технику. В родах Запорожской области захватчики расстреляли колонну своих автомобилей.

Захватчики заявили, что это сделали представители Движения сопротивления на временно оккупированной территории Запорожского края", - говорится в сообщении.

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