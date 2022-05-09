Российские захватчики массово отказываются воевать и любыми путями пытаются избежать участия в боевых столкновениях.

Российские оккупанты отказываются ехать на линию фронта и портят свою технику. В Пологах Запорожской области захватчики расстреляли колонну своих автомобилей.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

"По сообщению от местных жителей, в Пологах российские военные расстреляли около 20-ти своих автомобилей, только чтобы не ехать на линию фронта, сказав, что это сделали представители движения сопротивления на временно оккупированной территории Запорожского края", - говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что враг активных боевых действий на территории области не проводит, но постоянно обстреливает позиции наших войск из артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня. Под обстрелами находятся Пологи и Гуляйполе.

По данным командования одного из батальонов Сил обороны, российские военные использовали тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" по своим же позициям, этим самым фактически "выжгли" оккупантов с украинской земли.

В Запорожской ОВА предупредили о вероятных провокациях по случаю 9 мая. Есть вероятность, что россияне, переодетые в форму ВСУ будут нападать на мирные колонны людей, бросать шашки в толпу, открывать стрельбу.

Как сообщал УНИАН, оккупанты нередко в последнее время отказываются участвовать в войне против Украины. Иногда "отказниками" становятся целые подразделения.

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