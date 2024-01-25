В декабре 2023 года российские оккупанты впервые применили против украинских защитников новые газовые гранаты РГ-во, которые содержат запрещенное вещество хлорацетофенон.

Российские оккупанты впервые с 1969 года применили против Вооруженных сил Украины запрещенную химическое вещество в гранатах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники, капитан Андрей Рудик.

По его словам, такие государства как Россия "не усвоили горьких уроков прошлого и стремятся нормализовать оружия массового поражения".

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"Химическое оружие против украинских защитников вооруженные силы Российской Федерации применяют с самого начала полномасштабной агрессии. Впервые, трофейные образцы советской газовой гранаты к-51 и собственно российской "РГР" были захвачены в феврале 2022 года в Киевской области на оставленных позициях оккупантов. Боевым веществом в этих гранатах является хлорбензальмалонодинитрил или CS, нетоксичный иритант, используемый для разгона демонстраций", - сказал Рудик.

Также он продемонстрировал образец отработанной гранаты "РГР".

"В целом, по состоянию на январь 2024 года с начала полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины зафиксировано 626 химических атак со стороны оккупантов", - подчеркнул Рудик.

В то же время, в декабре 2023 года российские оккупанты впервые применили против украинских защитников новые газовые гранаты РГ-во. Трофейный образец этой гранаты также был продемонстрирован журналистам.

"В гранате РГ - во применяется значительно более токсичное химическое соединение - хлорацетофенон или CN. Факт этого установили эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Даже из расшифровки самого названия этой гранаты - на русском языке "ручная граната - вещество отравляющее" - можно понять ее назначение: убийство живой силы", - подчеркнул Рудик.

Он добавил, что хлорацетофенон - это боевое отравляющее вещество из группы лакриматоров (слезоточивых веществ). Смертельная токсодоза - 11 миллиграмм мин/л. "примерно 70 капель такого газа хватит, чтобы убить взрослого человека".

Кроме того, хлорацетофенон полностью запрещен Женевским протоколом о запрете применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств от 1925 года, и запрещен для использования в боевых условиях резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 1969 года. Зато РФ является участницей обоих документов.

"Применение российскими оккупантами против украинских защитников хлорацетофенона показательно в двух контекстах. Стоит заметить, что это первый с 1969 года зафиксированный случай использования данного ядовитого вещества в боевых условиях. Во-вторых, серийное изготовление газовых гранат РГ - во может свидетельствовать о том, что Российская Федерация предоставила ложные сведения, заявив в 2017 году о полном уничтожении запасов химического оружия и объектов его производства", - подчеркнул Рудик.

Также было установлено, на трофейной гранате специальная маркировка обозначала научно-исследовательский институт прикладной химии в российском городе Сергеев Посад, что может свидетельствовать о сохранении мощностей для изготовления более смертоносных ядовитых веществ. Это нарушает взятых Россией обязательств.

Рудик сказал, что последние тенденции свидетельствуют о том, что Вооруженные Силы РФ увеличивают количество химических атак против Вооруженных сил Украины.

"В декабре 2023 года был зафиксирован 81 такой случай, что на тот момент составляло 17% от общего количества с начала полнометражной агрессии против Украины. То есть, за один месяц по сути пятая часть всех случаев зафиксированных была", - добавил он.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2023 года стало известно, что российские оккупанты применили химическое оружие сразу на двух направлениях фронта в Украине - на Бахмутском и Сватовском. Тогда предполагалось, что вероятнее всего россияне использовали хлорпикрин.

В январе офицер расчетно-аналитического центра Дмитрий Сергеенко рассказал о боеприпасах с отравляющими веществами, которые применяются российскими оккупационными войсками против украинских защитников и о воздействие таких химических веществ на организм наших бойцов. Последствия в зависимости от концентрации вещества - это может быть от першения в горле и слез, до серьезных химических ожогов как кожи, так и органов дыхания. Химическое оружие обычно применяется вместе с конвенционным оружием, заставляет военнослужащих либо покидать укрепления, либо затрудняет их действия.

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