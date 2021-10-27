После того, как в РФ умер маленький ребенок, прокуратура взялась за проверку.

В российском городе Ногинск в понедельник, 25 октября, в больницу с признаками отравления попала 2-х летняя девочка, позже ребенок умер.

После смерти ребенка прокуратура Московской области начала проверку, говорится в Telegram-канале ведомства.

В больнице ребенку поставили диагноз "отравление неустановленным веществом", скорее всего, спиртным, сообщил в Telegram канал "SHOT".

Читайте такжеРоссийский священник спаивал и насиловал детейПо его данным, девочку и ее 43-летнюю мать нашли в квартире без сознания, а потом срочно отправили в больницу.

В жилье были найдены две пустые бутылки из-под настойки "Красна ягода".

Семья, в которой растили девочку, состояла на профилактическом учете в подразделении полиции по работе с несовершеннолетними. Отец ребенка – таксист, а мать нигде не работала.

Ранее стало известно, что в Оренбургской области России было массовое отравление суррогатным алкоголем. Всего отравились 49 человек, 21 пострадавший – скончался.

В крови тех, кто отравился, нашли чистый этанол (универсальный растворитель). У некоторых людей обнаруженная в организме концентрация растворителя была в три-пять раз выше дозы, которая провоцирует смерть.

Автор: Екатерина Присяжнюк