Убийцам не понравилось то, что Александр Пушкин ходил по городу в юбке.

В России насмерть забили табуреткой полного тезку писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Убийство 46-летнего жителя города Михайлов Рязанской области произошло в частном доме, где компания из трех человек употребляла спиртное на протяжении нескольких недель.

Читайте такжеРоссиянин вырезал целую семью ради денег и драгоценностей (фото, видео)

Собутыльники сначала ногами и руками избили потерпевшего, а затем добивали табуретом и ножкой от стула.

На допросе двое обвиняемых рассказали, что причиной расправы стала юбка, в которой погибший ходил по городу. По предварительной версии, Пушкину просто нечего было носить.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко