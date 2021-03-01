В России насмерть забили табуреткой полного тезку писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
Убийство 46-летнего жителя города Михайлов Рязанской области произошло в частном доме, где компания из трех человек употребляла спиртное на протяжении нескольких недель.
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Собутыльники сначала ногами и руками избили потерпевшего, а затем добивали табуретом и ножкой от стула.
На допросе двое обвиняемых рассказали, что причиной расправы стала юбка, в которой погибший ходил по городу. По предварительной версии, Пушкину просто нечего было носить.
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