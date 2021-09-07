Роман (Степанов) предложил РПЦ вернуть доверие людей, но там решили пойти другим путем.

В России наказали священника одного из храмов в городе Новочебоксарск, который призвал патриарха РПЦ Кирилла и других священнослужителей задекларировать своих доходы и имущество.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на указ митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия.

В частности, Роману (Степанову) запретили служить и носить священническую рясу. В документе утверждается, что он якобы "употреблял тяжелые наркотики и вступил в блудное сожительство с другой женщиной". Также Романа обвинили в стремлении к публичной популярности.

Как отмечается, в своем недавнем видео священник, поясняя необходимость декларирования доходов, заявлял, что церковь после этого сумеет вернуть доверие людей. Среди его других его призывов к РПЦ - "перестать быть организацией, в которой затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконие, злоупотребление и использование своего служебного и духовного авторитета".

Теперь священника направят в Свято-Троицкий мужской монастырь в Чебоксарах псаломщиком. Если же он откажется от этого - его могут лишить сана.

Как сообщалось, ранее в России "священник"-битбоксер призвал покаяться и прославился в сети: в РПЦ выразили негодование.

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Автор: Иван Бойко