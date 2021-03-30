Конвоиров уже отстранили от работы, их ждет служебная проверка.

В Кировском районном суде Красноярска сотрудники полиции случайно выпустили из здания суда не того обвиняемого.

Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел 24 марта, когда обвиняемым Беляшову и Молоткову избирали меру пресечения. Молоткова должны были выпустить из-под стражи по решению судьи. Однако, когда полицейские пришли за ним в конвойное помещение, на его имя откликнулся Беляшов.

«Сотрудники полиции поверили ему на слово, не стали смотреть в документы и любезно вывели Беляшова из суда на волю», - уточняет Baza.

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Затем Беляшов приехал к жене и с ее телефона позвонил следователю по своему делу, которому сообщил, что убежал из здания суда. После этого мужчину задержали и вернули под стражу.

Конвоиров уже отстранили от работы, их ждет служебная проверка.

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Автор: Денис Прядко