В оккупированном Крыму в здании, где во время Второй мировой войны находился штаб обороны Севастополя, открыли секс-шоп и магазин по продаже алкогольных напитков.
Читайте такжеНасиловали и собирали донаты: трое мужчин устроили россиянке треш-стрим (фото)Как сообщает в своем Телеграм-канале Mash, на доме на улице Большой Морской теперь три таблички. Одна — мемориальная, вторая — магазина интимных товаров под названием “Розовый кролик”, третья — алкомаркет для тех, кому перед походом за кольцами и веревками нужно выпить для храбрости.
Примечательно, что магазин для взрослых решил привлечь внимание, пышно увешав вход, возле самой мемориальной таблички, воздушными шариками.
Все эти магазины открылись в здании, где в 1941-1942 году находился комитет обороны Севастополя. Местные жители негодуют из-за такого соседства, строительные эксперты говорят, что это противоречит местным законам (по ним между мемориальной доской и вывеской должно быть соблюдено достаточное расстояние). В Департаменте архитектуры разводят руками: никто этого не согласовывал и разрешения не выдавали.
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