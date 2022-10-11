В этот момент в доме находилась 11-летняя девочка.

В оккупированном Крыму во время ремонта танка российские военные случайно выстрелили в частный дом. В этот момент в доме находились люди.

Об этом пишет российский Telegram Baza.

Происшествие случилось в оккупированном Джанкое. Сообщается, что сам ремонт танка осуществлялся в соседнем селе Новостепное.

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Во время ремонтных работ произошел непроизвольный выстрел. Снаряд пролетел 8 км и попал в стену частного дома на улице Садовой в Джанкое.

В этот момент там находилась 11-летняя девочка, она получила рваную рану предплечья и была госпитализирована.

Оккупация Крыма

Россия оккупировала Крым в 2014 году. Летом того года Кремль провел псевдореферендум на полуострове о присоединении к России, мир его результатов не признает.

Все эти годы оккупанты превращали Крым в военную базу, а в 2022 году именно через Крым осуществлялось вторжение на материковую Украину. По незаконно построенному Керченскому мосту Россия до сих пор перебрасывает боеприпасы и топливо для сил вторжения.

В августе Россия пыталась аннексировать Херсонскую, Запорожскую, Луганскую и Донецкую области по "крымскому сценарию", но это никак не улучшило положение РФ на поле боя, а только его усугубило.

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