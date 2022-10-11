Россия, скорее всего, уже некоторое время планировала нанесение мощных ударов по всей территории Украины, отметил координатор Совета нацбезопасности США.

Российская Федерация могла планировать задачи массированных ударов по Украине еще до взрыва на Крымскому мосту.

Об этом координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал в комментарии CNN.

"Скорее всего, это было тем, что планировалось в течение определенного периода времени. Это не значит сейчас, что взрыв на Крымском мосту мог ускорить некоторые из их планов", - заявил Кирби.

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В то же время Кирби не смог сказать, окончательно ли президент РФ Владимир Путин меняет свою стратегию от проигрышной войны на поле боя до кампании по подрыву морального духа гражданского населения и причинению опустошительного вреда украинским городам и инфраструктуре, но представитель Белого дома предположил, что такая тенденция формировалась в последние дни и уже разрабатывалась.

Ракетные удары РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 октября, в утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил отметил, что за минувшие сутки российские оккупанты нанесли более 61 ракетного и 32 авиационных удара, совершили около 92 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили 73 воздушные цели: 46 крылатых ракет и 27 беспилотных летательных аппаратов.

В результате массированного ракетного удара 10 октября пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Киев, Львов, Ривне, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса.

По данным ГСЧС, 14 человек погибли, 97 получили травмы.

Утром 8 октября на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар. В РФ заявили, что на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате вспыхнул железнодорожный поезд. Было повреждено полотно на железнодорожной и автомобильной частях моста. Также сообщалось о гибели в результате происшествия трех человек.

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