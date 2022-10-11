Российская Федерация могла планировать задачи массированных ударов по Украине еще до взрыва на Крымскому мосту.
Об этом координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал в комментарии CNN.
"Скорее всего, это было тем, что планировалось в течение определенного периода времени. Это не значит сейчас, что взрыв на Крымском мосту мог ускорить некоторые из их планов", - заявил Кирби.
В то же время Кирби не смог сказать, окончательно ли президент РФ Владимир Путин меняет свою стратегию от проигрышной войны на поле боя до кампании по подрыву морального духа гражданского населения и причинению опустошительного вреда украинским городам и инфраструктуре, но представитель Белого дома предположил, что такая тенденция формировалась в последние дни и уже разрабатывалась.
Ракетные удары РФ по Украине
Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 октября, в утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил отметил, что за минувшие сутки российские оккупанты нанесли более 61 ракетного и 32 авиационных удара, совершили около 92 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили 73 воздушные цели: 46 крылатых ракет и 27 беспилотных летательных аппаратов.
В результате массированного ракетного удара 10 октября пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Киев, Львов, Ривне, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса.
По данным ГСЧС, 14 человек погибли, 97 получили травмы.
Утром 8 октября на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар. В РФ заявили, что на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате вспыхнул железнодорожный поезд. Было повреждено полотно на железнодорожной и автомобильной частях моста. Также сообщалось о гибели в результате происшествия трех человек.