В то же время среднедневной охват мессенджера Telegram вырос с 19,1% до 26,8%.

Российские государственные телеканалы "Первый канал" и "Россия 1" после полномасштабного вторжения РФ в Украину потеряли четверть аудитории.

Об этом свидетельствует исследование медиапотребления россиян, проведенное российским исследовательским центром Ромир.

"За полгода с февраля по июль сократился среднедневной охват телевизионных каналов. При этом среди "Поколения Х" (родились после пика демографического взрыва, произошедшего после Второй мировой войны - УНИАН) и "Поколения зумеров" (родились между второй половиной девяностых и второй половиной двухтысячных - УНИАН) сокращение шло активнее, чем среди "Поколения Y" (родились в период с 1981 по 1996 годы - УНИАН), - говорится в сообщении.

Так, "Первый канал" в феврале смотрели с 33,7%, в июле - 25,5% (падение в 24,3%). А телеканал "Россия 1" смотрели 30,9%, в июле - 23% (падение 25,57%). Тем не менее, эти телеканалы все еще находятся на первом и втором местах по охвату.

На третье место вышел "РЕН ТВ" с охватом 16,6%, сместив "НТВ", охват которого упал с 21,1% до 16,3% (падение 22,75%).

Вместо телевизора россияне, видимо, начали использовать как источник информации Telegram-каналы. Среднедневной охват мессенджера Telegram за это время вырос с 19,1% до 26,8%.

Как писал УНИАН, ранее опрос показал, что 65% россиян могут ответить не более чем на 4 элементарных вопроса из 6. В частности, каждый третий в РФ верит, что Солнце вращается вокруг Земли

Вас также могут заинтересовать новости: