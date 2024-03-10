Тегеран получил большую платформу для рекламы своих военных возможностей.

Иран, Россия и представители группировки "Талибан" участвовали в выставке оружия в Катаре, который является номинальным союзником США. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что Иран появился на катарской выставке оружия, "получив большую платформу для рекламы своих военных возможностей, хотя Доха продолжает подчеркивать оборонное и стратегическое партнерство с Соединенными Штатами". Страна была среди нескольких наций, враждебных США. Это вызвало беспокойство, что Катар мог помочь врагам Америки вооружиться.

"Неудивительно, что Катар пригласил Иран, Россию и другие страны. Я даже слышал, что Талибан направил туда делегацию на оборонную выставку. Так что это, во многих отношениях, типично для Катара - быть открытым для всех", - сказал старший научный сотрудник Института изучения войны Мэтт Макиннис.

При этом, по его словам, это, несомненно, усилит беспокойство США и других партнеров относительно роли, которую потенциально играет Катар в содействии продаже оружия и распространении более совершенного оружия, которое поступает из таких мест, как Иран и Россия.

"Я думаю, что это то, чем США не были довольны, но в то же время это в целом нормально для курса, чтобы Катар был таким хозяином", - отметил Макиннис.

Катар и война в Украине

В 2023 году стало известно, что Катар будет помогать Украине возвращать похищенных Россией детей.

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани признал весомую посредническую роль страны в возвращении незаконно депортированных в РФ украинских детей.

Впоследствии стало известно, что Россия освободит шестерых украинских детей после посредничества Катара. Помощник министра иностранных дел Катара Лолва Аль-Хатер отметила, что последние случаи воссоединения семей являются "частью текущей работы ее страны в ответ на просьбу РФ и Украины определить и изучить потенциальные области сотрудничества".

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