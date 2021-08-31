Талибы назначат правителем Афганистана своего главаря / фото REUTERS

После полного вывода войск США из Афганистана боевики "Талибана" собираются полностью реформировать институт власти в стране - вместо президента главой государства теперь будет верховный лидер.

Об этом сообщает индийский телеканал News18, который входит в глобальную сеть CNN.

Верховный лидер будет играть роль главного политического и религиозного авторитета (подобная система действует в Иране). Им станет нынешний и уже третий по счету главарь "Талибана" мулла Хайбатулла Ахундзада.

Он же возглавит главный орган управления страны - Верховный совет. Как уже сообщалось, в него войдут от 11 до 72 человек.

Ахундзада возглавляет "Талибан" с 2016 года, однако почти не появляется на публике и не делает заявлений. Среди самих талибов считается жестким консерватором.

Читайте такжеСын "Панджшерского льва" против террористов: афганец объявил войну "Талибану"Вторым человеком в стране станет премьер-министр - эта должность достанется действующему главе политического офиса талибов мулле Абдуле Гани Барадару либо сыну убитого первого лидера группировки мулле Якубу.

Как стало известно журналистам, верховный лидер будет преимущественно работать из Кандагара. Правительство будет расположено в Кандагаре или Кабуле.

Окончательное решение о структуре власти в Афганистане примут в течение недели.

Талибан захватил власть в Афганистане

Автор: Станислав Кожемякин