Нынешний главарь "Талибана" мулла Хайбатулла Ахундзада станет верховным правителем страны.

После полного вывода войск США из Афганистана боевики "Талибана" собираются полностью реформировать институт власти в стране - вместо президента главой государства теперь будет верховный лидер.

Об этом сообщает индийский телеканал News18, который входит в глобальную сеть CNN.

Верховный лидер будет играть роль главного политического и религиозного авторитета (подобная система действует в Иране). Им станет нынешний и уже третий по счету главарь "Талибана" мулла Хайбатулла Ахундзада.

Он же возглавит главный орган управления страны - Верховный совет. Как уже сообщалось, в него войдут от 11 до 72 человек.

Ахундзада возглавляет "Талибан" с 2016 года, однако почти не появляется на публике и не делает заявлений. Среди самих талибов считается жестким консерватором.

Читайте такжеСын "Панджшерского льва" против террористов: афганец объявил войну "Талибану"Вторым человеком в стране станет премьер-министр - эта должность достанется действующему главе политического офиса талибов мулле Абдуле Гани Барадару либо сыну убитого первого лидера группировки мулле Якубу.

Как стало известно журналистам, верховный лидер будет преимущественно работать из Кандагара. Правительство будет расположено в Кандагаре или Кабуле.

Окончательное решение о структуре власти в Афганистане примут в течение недели.

Талибан захватил власть в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.

В этот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

19 августа "Талибан" провозгласил новое государство на подконтрольной ей территории – Исламский Эмират Афганистан. В этот же день Международный валютный фонд приостановил помощь Афганистану.

30 августа в Пентагоне заявили о завершении вывода своего военного контингента, а также эвакуации американских граждан и беженцев из Афганистана. В связи с этим аэропорт Кабула перешел под руководство талибов.

Автор: Станислав Кожемякин