В 83 из 85 регионов РФ тревожность из-за войны респонденты включили в топ-3 самых больших страхов.

В 2022 году главным источником тревожности для россиян стала война.

Как свидетельствуют результаты исследования компании развития общественных связей (КРОС), стало больше россиян, которые смущены войной, а именно мобилизацией и диверсиями на территории РФ.

"Согласно результатам исследования, основным источником тревожности россиян в уходящем году, стала так называемая "специальная военная операция", а также связанные с ней темы: эскалация конфликта с Западом и возможное применение ядерного оружия, диверсии и возможный перенос боевых действий на территорию России, частичная мобилизация", - отметили исследователи.

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В исследовании указано, что в соответствии с анализом сообщений в СМИ и социальных сетях, общий уровень тревожности россиян превысил прошлогодний в два раза. В прошлом году россияне называли коронавирус основным источником тревожности, а в этом году даже не вспомнили о ковиде, зато вспомнили о войне.

В 83 из 85 регионов РФ тревожность из-за войны респонденты включили в топ-3 самых больших страхов. В 70 регионах этот страх занял первую позицию среди опрашиваемых. Инфляция и частичная мобилизация также заняли ведущие позиции среди ответов россиян.

Ранее российский пропагандист Владимир Соловьев признавался, что ему тревожно. У рупора Кремля при этом были синяки на лице.

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