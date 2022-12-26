Российское командование сумело стабилизировать ситуацию и затруднить действия украинской армии, считают аналитики.

Новый командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин сумел добиться стабилизации фронта и затруднил возможность нового прорыва для ВСУ. Об этом пишет Financial Times в своей аналитической статье.

Отмечается, что после назначения Суровикина были относительно успешно реализованы две задачи – пополнение армии за счет 300 тысяч мобилизованных солдат и отступление из Херсона. По мнению авторов статьи, в результате позиции российской армии стали значительно более устойчивыми.

"Эти сильные оборонительные позиции уменьшают шансы на успех украинского зимнего контрнаступления, которое перережет сухопутный мост, проходящий вдоль побережья Азовского моря и соединяющий Россию с Крымом, хотя прорыв все еще рассматривается западными военными аналитиками как возможный", – пишет издание.

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В комментарии журналистам неназванный военный эксперт отметил, что украинские солдаты обладают несравнимо более высоким боевым духом и решимостью, нежели их враги. В то же время эксперт заявил о высоких потерях украинской стороны и "сильной усталости" некоторых украинских подразделений, которым к тому же "нужно больше оружия и боеприпасов".

Между тем отставной бригадный генерал британской армии Бен Барри отметил, что численное превосходство россиян в боевой технике и живой силе "ничего не стоит, если разведка, руководство – неадекватные".

Мобилизация в РФ и бегство из Херсона

После сентябрьского обрушения российского фронта в Харьковской области Кремль объявил "частичную мобилизацию", чтобы насытить фронт людьми и не допустить новых порывов.

Генерал Суровикин был назначен командовать российскими войсками в Украине 8 октября – уже после объявления мобилизации. Однако с его появлением тактика армии оккупантов изменилась.

Также именно Суровикин первым заговорил о возможном отступлении из Херсона, что в итоге и случилось в ноябре. В отличие от катастрофы под Изюмом в этот раз россияне сумели отступить относительно организованно.

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