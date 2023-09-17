Больше половины российского общества не хочет, чтобы Путин продолжал править, заявил политтехнолог.

В России назревает революция, недовольство населения активно растет и в скором времени может вылиться в массовые протесты, прогнозирует политтехнолог Аббас Галлямов.

"Все истории имеют накопительный эффект… недовольство сначала долго-долго копится, а потом взрывается… Любой удачной революции предшествует какое-то количество неудачных. В России было много неудачных попыток… Пока это не привело к падению режима, но это всего лишь значит, что весь тот негатив, который привел к тем вспышкам протеста, не будучи реализованным, продолжает накапливаться. И сейчас поводов для недовольства все больше, - отметил он. - 250 тысяч людей (убитых в Украине - УНИАН) не привели к взрыву недовольства, а вот 300-350, условно говоря, приведут".

По его словам, никогда революции не делаются в одночасье:

"Для этого нужно, чтобы совпало множество факторов. Сейчас эти факторы копятся, их все больше. Есть главное - недовольство больше половины общества, которое не хочет, чтобы Путин продолжал править. Есть фундаментальное противоречие между властью и обществом в этом смысле. Соответственно, главная предпосылка к революции есть. Нужно просто какое-то количество триггеров, чтобы это все взорвалось. Вполне возможно, что это случится именно во время избирательной кампании. Особенно, если, например, избирательная кампания наложится на удачное наступление ВСУ".

Возможная революция в России - мнение

Ранее УНИАН писал, что диктатор Владимир Путин может потерять власть по нескольким сценариям, в частности, возможна революция и так называемый "дворцовый переворот", считает главред портала After empire, политический аналитик Ольга Курносова.

Смена власти может произойти также после того, как повстанческий легион "Свобода России", который крепнет, дойдет до Москвы, уверена эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: