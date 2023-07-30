С российским диктатором могут что-то сделать элиты, полагает эксперт.

В РФ российский диктатор Владимир Путин может потерять власть по нескольким сценариям, в частности, возможна революция и так называемый "дворцовый переворот".

Смена власти может произойти также после того, как повстанческий легион "Свобода России", который крепнет, дойдет до Москвы, и после этого власть изменится, рассказала главред портала After empire, политический аналитик Ольга Курносова в эфире канала "FreeДом".

По мнению эксперта, революция в РФ возможна тогда, когда оккупанты на фронте поймут, что офицеров уже пора вешать. "Когда мы увидим, что рядовые расстреляют своего командира, это будет говорить о том, что революционные настроения в войсках уже сложились", - заявила она.

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Эксперт добавила, что угрозу путинскому режиму могут нести представители элит.

"Когда элиты, понимающие, что крах приближается, сами уже возьмут и что-то сделают с этим самым Путиным. Потому что сегодня главный мотор этой войны - это, конечно, лично… Путин", - подчеркнула аналитик.

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В РФ Владимир Путин уже находится у власти более чем 20 лет. Бывший британский шпион Кристофер Стил спрогнозировал, что западным государствам необходимо "подготовиться к концу эпохи" российского диктатора.

По его мнению, лидер России покинет власть на протяжении следующего года. Стил также говорил, что Путин может внезапно умереть, поскольку заслуживающие доверия источники сообщали, что диктатор болел.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что российское государство уже "беременно революцией". Подоляк уверен, что в России произойдет переворот.

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