Российские пропагандисты называют якобы ликвидированного "одним из самых эффективных военачальников".

Украинская сторона уточняет информацию о ликвидации начальника штаба 35-й общевойсковой армии ВС РФ генерал-майора Сергея Горячева после сообщений о его уничтожении, "всплывших" в сети.

О том, что информация нуждается в уточнении, в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны на Таврическом направлении Валерий Шершень.

"Эта информация уточняется. Я думаю, что будет она обнародована должным образом", — отметил он.

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Горячева ликвидировали на войне в Украине - росСМИ

Российские военкоры писали, что на войне в Украине ликвидировали начальника штаба 35-й общевойсковой армии РФ генерал-майора Сергея Горячева. По их словам, это произошло 12 июня якобы в результате ракетной атаки ВСУ.

Горячев - выходец из ВДВ России, он возглавлял оккупационный контингент в Приднестровье, принимал участие в боях на Донбассе в 2014-2017 годах, из-за чего "загремел" в базу "Миротворца".

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину был командиром 5-й танковой бригады.

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