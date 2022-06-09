По мнению эксперта, преемником будет самый незаметный, самый серый и скромный человек.

Преемником президента РФ Владимира Путина станет "незаметный и придурковатый", человек без претензий и амбиций.

Такое мнение высказал российский ученый, профессор Свободного университета в Риге Дмитрий Орешкин в интервью журналистке Елене Трибушной.

"Преемником Путина будет тот, кого и представить себе нельзя. Самый незаметный, самый придурковатый, который никаких претензий и амбиций не имеет, и это значит, что он самый умный. В этой системе надо именно так и держаться… Так что, преемником будет самый незаметненький, самый серенький, самый скромненький, потому что тем, кто слишком ярко выделяется, сразу голову отрывают", – заявил Орешкин.

По его словам, как только в России появляется потенциальный преемник Путина, его "рвут на клочки". На данный момент, как отметил Орешкин, пять военных структур в России следят друг за другом, опасаясь, что преемником станет кто-то из конкурентов.

Эксперт также отметил, что на место Путина явно претендует бывший президент и премьер России Дмитрий Медведев, который в последнее время активизировался:

"Мне кажется, у него есть внутренние основания претендовать на позицию в результате смены власти, усиление своих административных позиций. А в той системе, которую построил Путин, – кто громче против Запада лает, тот и самый большой молодец".

Ранее сообщалось, что Владимир Путин уже определился со своим преемником, а вот Медведева он готовится сделать "козлом отпущения".

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