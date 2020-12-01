Всего задержанному приписывают от 19 до 32 убийств.

В России задержали 38-летнего Радика Тагирова, которого неофициально называют «поволжским маньяком». Его подозревают в серии убийств пенсионерок в 2011-2012 годах и разыскивали в течение нескольких лет.

Читайте такжеРоссийский серийный маньяк сознался еще в одном убийствеОб этом сообщает KazanFirst со ссылкой на источники.

Отмечается, что Тагирова задержали утром 1 декабря, он признал вину и раскаялся. Наводка на него якобы поступила из федерального центра.

В Telegram-канале «Говорит Москва» со ссылкой на представителя Следственного комитета подтвердили задержание преступника. Отмечается, что криминалисты провели более 10 тысяч сравнительных ДНК-тестов и выяснили, что за всеми преступлениями стоит один человек.

«Поволжский маньяк»: что известно об убийце

Мужчину подозревают в убийстве пенсионерок, при этом точное число его жертв неизвестно.

Всего маньяку приписывают от 19 до 32 убийств, совершенных на территории Татарстана, Удмуртии, Марий Эл, Пермского края, Самарской области, Свердловской области, Пермского края и других регионов.

Жертвы всех преступлений были женщинами в возрасте от 75 до 90 лет. Злоумышленник представлялся им сотрудником соцслужб или членом товарищества собственников жилья, проникал в квартиру и душил, используя веревку, пояс от халата или другие средства.

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Автор: Катерина Шварц