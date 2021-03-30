Жители дома протестовали против реконструкции площадки.

В России благотворительным организациям пришлось отказаться от футбольной площадки для детей с синдромом Дауна из-за протестов местных жителей.

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Организации «Даунсайд Ап» и «Синдром любви» собирались реконструировать площадку в Москве.

Они планировали занимать площадку не более двух часов в день. Каждое занятие должны были посещать около 15 детей.

27 марта более 100 человек вышли на протест. До этого местные жители провели три встречи с требованием не переоборудовать площадку.

Протестующие думают, что под предлогом организации спортивного проекта место в их дворе хотели передать под коммерческую застройку. Еще они переживают, что на площадке не смогут играть другие дети, а также что родители детей с особенностями развития будут занимать парковочные места.

В фонде не хотят конфликта с местными жителями и теперь ищут новое место для футбольной площадки.

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Автор: Людмила Жерновская