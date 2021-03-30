В России благотворительным организациям пришлось отказаться от футбольной площадки для детей с синдромом Дауна из-за протестов местных жителей.
Читайте такжеВ Питере 6-летний мальчик сломал себе позвоночник во время квестаОб этом пишут «Такие дела».
Организации «Даунсайд Ап» и «Синдром любви» собирались реконструировать площадку в Москве.
Они планировали занимать площадку не более двух часов в день. Каждое занятие должны были посещать около 15 детей.
27 марта более 100 человек вышли на протест. До этого местные жители провели три встречи с требованием не переоборудовать площадку.
Протестующие думают, что под предлогом организации спортивного проекта место в их дворе хотели передать под коммерческую застройку. Еще они переживают, что на площадке не смогут играть другие дети, а также что родители детей с особенностями развития будут занимать парковочные места.
В фонде не хотят конфликта с местными жителями и теперь ищут новое место для футбольной площадки.
Вас также могут заинтересовать новости
- 70-летний россиянин с поражением легких закурил в палате и спровоцировал пожар: пациентов выносили на руках
- "Моментальная карма": российская пропагандистка сломала руку в эфире ток-шоу о Крыме
- Оккупанты посадили на 12 лет крымскую пенсионерку за "шпионаж" в пользу Украины (видео)
- "Громили все": в России футбольные фанаты устроили массовую драку в автобусе из-за замечания (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram