Причиной для таких мер стало сообщение о беспилотнике.

Вечером в понедельник, 24 апреля, в России закрывали воздушное пространство над аэропортом "Внуково" в Московской области, где ранее сегодня упал беспилотник со странным "подарком".

Как сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы, авиапространство закрывали из-за предполагаемого беспилотника.

"РИА Новости" со ссылкой на источники в авиакругах также сообщает, что причиной для таких мер стало сообщение о беспилотнике.

Видео дня

Впоследствии пропагандистское агентство со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщило, что "Внуково" якобы работает в штатном режиме и воздушное пространство открыто. При этом на сайте FlightRadar можно увидеть, что самолетов над аэропортом нет.

На онлайн-табло "Внуково" указано, что на два рейса в Санкт-Петербург и рейс в Минск закончена посадка, но самолеты не вылетели в 20:15, как должны были по расписанию.

Авиакатастрофа во "Внуково"

Ранее в этом году в аэропорту "Внуково" в Московской области Российской Федерации потерпел крушение вертолет Ми-8. Вертолет совершил жесткое приземление и повредил лопасти при посадке, были пострадавшие.

Указанный вертолет Ми-8 принадлежит специальному летному отряду "Россия", который занимался перевозкой лидера РФ Владимира Путина.

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