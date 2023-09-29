В числе вероятных вербовщиков - научный сотрудник института российской истории РАН.

В войне против Украины принимают участие, предположительно, сотни кубинцев, часть которых завербованы обманным путем.

О расследовании, начатом МВД Кубы, сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы островного государства. В частности, идет речь о ликвидации сети торговли людьми, которая действует из России с целью вербовки кубинцев в состав ВС РФ для участия в войне против Украины.

Специалисты сообщили, что на Кубе, по состоянию на начало сентября, задержаны 17 человек, связанных с этой преступной сетью. Из них трое участвовали в схеме вербовки, которой "управляли" из-за рубежа. Еще четырнадцать человек признались, что присоединились к так называемой "СВО" по собственному желанию в обмен на обещание на проживание в евразийской стране и существенное денежное вознаграждение.

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"Организаторы способствовали выявлению лиц с уголовным прошлым, а также мужчин из неблагополучных семей, для включения в наемническую систему. Основными доказательствами по уголовному делу являются признания задержанных и связи, установленные лидером внутри преступной сети с остальными участниками", - сообщает издание.

В Генпрокуратуре Кубы пояснили, что в ходе расследования будет дана правовая оценка каждому фигуранту схемы. Акцентируется на том, что кубинское законодательство сурово карает за торговлю людьми, вербовщиков, наемников и пр.

"Куба не участвует в военном конфликте в Украине", - отмечает издание.

Подозреваемым в вербовке на войну, наемничестве грозит суровое наказание - вплоть до смертной казни.

По данным росСМИ "Важные истории", схема вербовки, которая велась через соцсети, начала действовать летом 2022 года.

"Испанские и французские журналисты поговорили с более чем десятком кубинских наемников, которые сейчас находятся в России. По словам некоторых из них, хотя они и знали, что будут сотрудничать с российской армией, речь изначально шла о работе в тылу, в качестве строителей или водителей", — отмечает издание.

В частности, кубинцев убедили в том, что они будут рыть укрепления или "отстраивать города", разрушенные оккупантами. Однако, когда наемники прибыли в Россию, им вручили военную форму и велели идти на тренировку.

Также сообщается, что не все наемники были втянуты в войну обманом. В частности, издание France24 проанализировало профили 126 наемников, чьи имена рассекретили украинские хакеры. Многие наемники сами обнародовали свои фото из России, позируя с оружием в руках и новыми паспортами РФ. Они отмечают, что, таким образом, нашли способ выбраться с Кубы за вознаграждение - разовую выплату в 195 тыс. рублей и ежемесячный оклад в 204 тыс. рублей.

Восемь кубинцев рассказали Cubanet о своей переписке с администратором группы "Россия для кубинцев" Владимиром Шкуновым, который, помимо прочего, якобы является ведущим научным сотрудником Поволжского филиала Института российской истории РАН и членом Экспертного совета при Правительстве РФ.

Также Кубинцы рассказали, что прилетели в Москву летом 2023 года из курортного города Варадеро, однако при пересечении границы в их паспорта не ставили штампы о въезде. Более того, в миграционных картах цель поездки значится как "туризм". Потом часть новобранцев перевели в одну из военных частей оккупантов в Туле, где, по некоторым данным, может находиться около 140 граждан Кубы.

После заявления кубинских правоохранителей о начале расследования, переброска наемников в Россию была приостановлена.

Напомним, власти Кубы сделали противоречивое заявление об участии их граждан в войне против Украины. В частности, министр иностранных дел страны Бруно Родригес заявил, что Гавана выступила против участия кубинцев в войне, однако ранее посол Кубы в Москве утверждал, что его правительство не против законного участия своих граждан в войне против Украины. Противоречивые заявления были обнародованы после сообщения кубинских и иностранных СМИ о кубинских мужчинах, ставших наемниками и, возможно, жертвами, схем торговли людьми.

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