Кубинские власти пытаются ликвидировать сеть торговли людьми.

Власти Кубы сделали весьма противоречивое заявление об участии их граждан в войне Российской Федерации против Украины. Министр иностранных дел страны Бруно Родригес заявил, что Гавана выступила против участия своих граждан в войне, хотя ранее посол Кубы в Москве заявил, что его правительство не против законного участия своих граждан в войне против Украины.

Издание Reuters пишет, что противоречивые заявления последовали за сообщениями кубинских государственных и иностранных СМИ, в которых говорится, что молодые кубинские мужчины в последние месяцы вступали в армию Кремля в качестве наемников и жертв предполагаемых схем торговли людьми.

"Однозначная и непоколебимая позиция кубинского правительства в соответствии с его национальным законодательством противоречит участию кубинских граждан в конфликтах любого рода, а также против наемничества и торговли людьми", - заявил Родригес.

Видео дня

На прошлой неделе кубинские власти заявили, что арестовали 17 человек по обвинениям, связанным с группой торговцев людьми, которые якобы заманивали молодых кубинских мужчин на службу в российскую армию в условиях войны в Украине. Кубинские власти заявили, что тем, кто занимается наемничеством или участвует в торговле людьми, могут грозить длительные тюремные сроки или даже смертная казнь, в зависимости от тяжести преступления.

Главный дипломат Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендиа Пенья сообщил российскому агентству РИА несколькими часами ранее в четверг, что все арестованные на Кубе кубинские граждане занимались незаконной деятельностью и нарушали закон.

"Мы ничего не имеем против кубинцев, которые просто хотят подписать контракт и легально принять участие вместе с российской армией в этой операции. Но мы против незаконности и этих операций, которые не имеют ничего общего с правовым полем", - цитирует РИА кубинского дипломата.

Граждани Кубы на войне против Украины - что известно

Министерство иностранных дел Кубы заявио, что сеть торговли людьми, которую власти пытаются "нейтрализовать и ликвидировать", действовала из России, "чтобы привлечь кубинских граждан в вооруженные силы, участвующие в военных операциях в Украине".

Россия, имеющая прочные политические связи с Кубой, уже давно является важным пунктом назначения для кубинских мигрантов, стремящихся убежать от экономического упадка в своей стране.

Президент России Владимир Путин в прошлом году подписал указ, позволяющий иностранцам, записавшимся на службу в российскую армию, получать гражданство в ускоренном порядке. При этом Куба отрицает свою причастность к войне в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: