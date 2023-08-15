Мошенники получили от нее 1,4 миллиона рублей.

Мошенники развели заслуженного экономиста России, экс-депутата Госдумы Татьяну Ярыгину на 1,4 миллиона рублей. Она попалась на банальную схему с переводом средств на "безопасный банковский счет".

Как пишет Baza, Ярыгина попалась на золотую классику развода. Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Звонивший сообщил женщине о подозрительном снятии денег с ее банковского счета и заверил, что спасти средства можно только путем перевода их на "безопасный" счет. Собственно, так Ярыгина и поступила – мошенники получили от нее 1,4 миллиона рублей.

"Затем, согласно всем заветам этой схемы, "сотрудник банка" пропал. Ярыгиной же оставалось только принять масштаб катастрофы и обратиться в полицию – теперь правоохранители пытаются найти очередного телефонного воришку", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что Ярыгина входила в состав госкомиссии Совета Министров РСФСР по экономической реформе и заседала в Госдуме с 1994 по 2003 год.

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