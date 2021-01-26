Рядом с телом женщины, которое пролежало там около часа, нашли сумку с документами, мобильным телефоном и ключами.

В Москве нашли тело 48-летней российской певицы и актрисы, вокалисткы поп-группы «Восток» Натэллы Ас.

Об этом во вторник, 26 января, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, тело певицы случайно нашел прохожий под окнами жилого дома на улице Теплый Стан. Рядом с телом женщины, которое пролежало там около часа, нашли сумку с документами, мобильным телефоном и ключами. По предварительной версии, женщина могла упасть с пожарной лестницы, расположенной на торце дома.

«Следов насильственной смерти, а также признаков волочения или борьбы обнаружено не было», - пояснил источник.

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Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего и ищут возможных очевидцев.

Натэлла Ас была вокалисткой группы «Восток», известной благодаря таким композициям, как «Миражи», «Танец желтых листьев», «До встречи», «Снежная королева». Также она снималась в эпизодических ролях в кино и рекламе.

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Автор: УНИАН