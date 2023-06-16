Связь будут глушить во избежание возможных атак беспилотников.

На Петербургском экономическом форуме, где сегодня запланировано выступление президента РФ Владимира Путина, отключат мобильный интернет.

Как сообщает "Медуза", во время мероприятия связь будут глушить во избежание возможных атак беспилотников. Отмечается, что интернет будут отключать локально — только на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум", где проходит ПМЭФ.

Отключение интернета подтвердил и пресс-секретарь Путина РФ Дмитрий Песков, объяснив это "мерами предосторожности от наглых атак врага" и посоветовав участникам форума "использовать Wi-Fi".

"Враг действует нагло и не оставляет попыток нанести урон, поэтому очень важно быть собранными, мобилизованными в этом плане и принимать все меры предосторожности", - выдал Песков.

Как отмечает "Медуза", с 7 по 9 июня в Сочи и Адлере был ограничен доступ к интернету из-за приезда Владимира Путина на Евразийский конгресс. По словам одного из участников того мероприятия, из-за отключения сетей LTE в городе не работали приложения такси, банковские карты, а также почти не проходили звонки по сотовой связи.

Сейчас в Петербурге проходит Международный экономический форум

В этот раз количество зарубежных гостей очень скромное. В числе приглашенных указаны представители ОАЭ, Саудовской Аравии, Индии и Китая. В то же время нет никого рангом выше министерского. Из европейских гостей заявлены бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, известная тесной дружбой с Путиным, и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Ранее сообщалось об одном из конфузов на форуме - "чудо" российского автопрома Lada Aura не завелась во время презентации, ее пришлось ремонтировать лично главе компании.

Вас также могут заинтересовать новости: