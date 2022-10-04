Администрация тетра пожаловалась, что режисер перестал их финансировать после 24 февраля.

Московский американский театр подал иск в отношении режиссера Стивена Спилберга. Он перестал финансировать театр после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Об этом пишет Telegram-канале Mash.

Отмечается, что иск направлен продюсером учреждения Александром N (Ширяевым) в Центральный суд в Южной Калифорнии. Режиссер перестал поддерживать труппу из 50 человек. Они лишись контрактов, площадок и инвесторов.

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Кроме того, последние два месяца в театре не было репетиций. По словам продюсера театра, Спилберг якобы нарушил условия контракта, поэтому теперь он должен возместить инвестиционные расходы, которые оценили в 1,5 миллиона долларов.

Стоит отметь, что театр открылся в Москве в 2021 году в рамках проекта "Театры мира - в Москве". Планировалось, что на его сцене будут ставить спектакли, основанные на известных мюзиклах.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину. В связи с этим страны Европы, Азии, а также США ввели ряд санкций против России. Кроме того, под запрет попал ввоз в РФ таких валют, как доллар и евро, мировые платежные сиситемы ушли с россисйкого рынка, а некоторые банки отключили от системы SWIFT.

6 сентября газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что в повседневной жизни Москвы мало что изменилось. У столичных жителей есть деньги, чтобы выдержать значительный рост цен, в отличие от других регионов РФ.

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