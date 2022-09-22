В украинский прокат фильм должен выйти 19 января 2023 года.

Вышел дублированный трейлер драматического фильма "Фабельмани" (The Fabelmans) от Стивена Спилберга ("Индиана Джонс", "Империя Солнца", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана").

Полу-автобиографический фильм Спилберга, сюжет которого вдохновлен детством выдающегося режиссера в Аризоне, рассказывает историю взросления парня, в руки которого впервые попадает съемочная камера. С этого момента вся его жизнь неразрывно будет связана с кинематографом.

Главные роли в фильме исполнили Габриэль ЛаБель ("Хищник", "Американский жиголо"), Сет Роген ("Стив Джобс", "Интервью", "Пэм и Томми"), Мишель Уильямс ("Остров проклятых", "Манчестер у моря", "Веном"), Пол Дано ("Юность", "Пленницы", "Бэтмен") и другие.

Премьера фильма состоялась в рамках 47-го ежегодного Международного кинофестиваля в Торонто 10 сентября 2022 года, где он получил приз People's Choice Award.

Как сообщает пресс-служба B&H film distribution, в украинский прокат фильм должен выйти 19 января 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: