Пенсионерка из Подмосковья засунула в нос каштан, чтобы спастись от коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщает Лента дна в своем Telegram-канале.
«Чудотворные орехи она запасла ещё осенью. А когда получила положительный тест на COVID-19, не теряя времени приступила к лечению», - говорится в сообщении.
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По их данным, для извлечения каштанов женщине пришлось обратиться в больницу.
«Медики сказали, что многое доставали из носов: и перец, и чеснок. Но с противоковидным каштаном к ним поступили впервые!» - сообщили они.
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