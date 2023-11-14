Его пытаются "вывести" из расследования.

В Башкирии за серию антивоенных диверсий задержали сына оперуполномоченного российской Федеральной службы безопасности.

Об этом сообщает российский проект ВЧК-ОГПУ. По их данным, у Колпакова И.Е. во время обысков нашли банковские карточки одного из участников поджогов релейных шкафов на железной дороге. Он проходил подозреваемым в уголовном деле по статье о терроризме.

Руководство ФСБ РФ и Следственного комитета решили "вивести его из дела", чтобы избежать скандала. Сначала ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, когда остальных обвиняемых отправили под стражу. Позже уголовное преследование в отношении него прекратили.

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"Теперь родственники других обвиняемых требуют у главы ФСБ Бортникова и главы СКР Бастрыкина справедливости: либо все под суд, либо всех на свободу", - отмечают журналисты.

"Рельсовая война" в России

Как известно, с начала полномасштабной войны против Украины на территории Российской Федерации и Беларуси неоднократно происходили диверсии на железной дороге.

По данным британской разведки, по состоянию на октябрь уже 76 дел о подобных диверсиях дошли до российских судов, осуждены по меньшей мере 137 человек. Такие действия стали большой проблемой для оккупнатов.

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