Диверсии продолжают быть привлекательными как метод протеста против российской войны в Украине.

Диверсии на железных дорогах, которые осуществляют антивоенные активисты, продолжают оставаться серьезной проблемой для РФ.

Как сообщается в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 8 ноября, по состоянию на октябрь 2023 года 76 дел о диверсиях на железной дороге дошли до суда. К уголовной ответственности привлекли по меньшей мере 137 человек, подавляющее большинство из которых в возрасте до 24 лет.

Еще в начале 2023 года на ключевых объектах железнодорожной инфраструктуры РФ появились предупреждения о том, что за диверсию можно получить пожизненное заключение.

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По данным британской разведки, военная логистика РФ, в том числе поставки для войны против Украины, по-прежнему зависит от железной дороги. Поскольку в России запрещены практически все методы открытого инакомыслия, диверсии продолжают быть привлекательными как метод протеста против российской войны в Украине.

"Поскольку практически все методы открытого выражения несогласия запрещены в России, диверсии остаются доступным методом протеста против "специальной военной операции" для меньшинства молодых людей", – говорится в сообщении.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, Россия уже потеряла в Украине около 307 тыс. 640 (+780 в сутки) человек.

За прошедшие сутки на фронте произошло 45 боевых столкновений.

В то же время на Левобережье Херсонщины впервые заметили бронемашины ВСУ.

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