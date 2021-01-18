Сегодня суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

Российского оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали на 30 дней, отправили в следственный изолятор. Его будут удерживать в СИЗО "Матросская тишина" в Москве.

Об этом сообщил Фонд борьбы с коррупцией на странице в Twitter.

Вечером Навального вывели из помещения полицейского участка и посадили в автомобиль, на котором его должны отвезти в СИЗО. О месте содержания оппозиционера рассказали его адвокаты.

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Возвращение Навального в Россию

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления прошлым летом.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту «Внуково», но он был перенаправлен в «Шереметьево».

Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

Сегодня суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

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Автор: Денис Прядко