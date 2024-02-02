Детям дадут попробовать себя в роли военкоров.

Депутат Государственной думы РФ от "Справедливой России" Дмитрий Кузнецов предложил создать "детский "Ахмат".

В своем Telegram-канале он заявил, что не знает "более вдохновляющего для молодежи современного примера дружбы народов", чем спецназ "Ахмат". Кроме того, он настаивает на участии "достойных чеченских мужчин" в воспитании молодого поколения россиян.

"Детский Ахмат должен быть не про войну, а про дружбу народов и воспитание. Вы забыли как играли в детстве "в войнушку", а кто постарше в пионерскую "Зарницу"? Мальчики так устроены", - написал Кузнецов.

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По его словам, командир "Ахмата" Апти Алаудинов предложил собрать будущих вожатых в майские праздники, чтобы они могли пройти необходимую подготовку. В программу смены включат военно-патриотическую игру "Зарница", а также встречи с оккупантами, учеными и историками.

"Мы хотели бы, чтобы дети смогли попробовать себя в роли военкоров, блогеров, научиться обращаться с техникой", - добавил российский депутат.

Военная пропаганда в России:

Как известно, российских детей учат тому, что оккупационные войска РФ в Украине "защищают свою родину". В школах появляются "парты героев", а на уроки приходят ветераны войны против Украины, среди которых и бывшие преступники.

Ранее другой депутат от "Справедливий России" предложил, чтобы в каждую школу набрали около 10-12 ветеранов-оккупантов, которые будут учить детей.

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