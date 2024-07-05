Российский диктатор повторил свои требования для заключения мирного договора.

Украина отказывается капитулировать и сдавать России свои территории только потому, что тогда придется отменять военное положение и проводить выборы. Такое заявление сделал российский диктатор Владимир Путин на брифинге после встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Так, Путин повторил ранее озвученное им требование о том, чтобы Украина передала России Запорожскую, Херсонскую, Луганскую и Донецкую области, которые российским войскам никак не удается захватить силой уже более двух лет.

"Наша мирная инициатива была изложена совсем недавно (...) Речь идёт о полном выводе всех войск Украины из Донецкой и Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей. Есть и другие условия. Но это предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы", – заявил он.

То, что Украина отказывается выполнять российский ультиматум, российский диктатор объяснил не дикостью выдвинутых условий, а весьма своеобразными причинами.

"На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает ещё и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения. А если придётся отменить военное положение, значит, придётся и проводить выборы, так и не состоявшиеся в срок", – заявил Путин.

Перспектива мирных переговоров с РФ

Как писал УНИАН, недавно президент Владимир Зеленский озвучил единственный на текущий момент вариант проведения мирных переговоров с Россией – через посредников. В качестве примера президент привел Черноморскую зерновую инициативу 2022 года, года Украина и Россия подписывали договор не напрямую друг с другом, а с посредниками – ООН и Турцией.

Однако накануне Владимир Путин выступил с заявлением, что переговоры через посредников он считает невозможными. По его мнению, у посредников будет недостаточно полномочий подписывать такие документы.

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