Смертельная самоизоляция Владимира Путина

Василий Рыбников

На фоне выдающихся успехов России в борьбе с коронавирусом, вызывающих все большую злость и зависть со стороны всего мира, тревожные новости приходят из бункера, в котором доживает дни величайший лидер современности Владимир Владимирович Путин.

Вот уже который день в километровых очередях выстроившихся вокруг московских больниц карет скорой помощи больные коронавирусом с восхищением обкашливают подвиг президента Путина, не побоявшегося в разгар эпидемии запереться в ядерном бомбоубежище наедине с собой. Путину сейчас тяжелее всех, спасать мир приходится в одиночку, и уже сейчас многие переживают, справится ли молодой обнуленный организм главы Российского государства со столь непомерной нагрузкой. Безусловно, разумеется, конечно же. Но не столь уж уверен в этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, и это крайне тревожный знак.

«Глава государства немного заскучал в связи с отсутствием общения, - сенсационно констатировал Дмитрий. И странным голосом добавил: - Именно в ходе общения президент черпает понимание реальности». Сам собой возникает вопрос: на что намекает Песков? Если сейчас Владимиру Владимировичу негде начерпать понимания реальности, то не утратит ли он его до окончания самоизоляции совсем? Более того, не происходит ли с ним самое страшное уже сейчас?

Как, к примеру, расценивать новость о том, что Путин из бункера вышел на связь с МКС ? Точно ли он использовал для этого какие-то технические средства или задействовал только силу мысли? Зачем Путин на самоизоляции перевел свои часы так, чтобы они показывали неправильное время ? Почему он вот уже которую неделю не меняет одежду, особенно галстук ? Что это, наконец, за нездоровая концепция половецко-печенежского происхождения коронавируса?

Песков, разумеется, пока находит объяснения всему, что вытворяет Путин в бомбоубежище, но заметно, что с каждым разом они даются ему все труднее. «С ним очень тяжело спорить на исторические темы, - в частности, заявил Песков, комментируя Путина, половцев и печенегов в интервью передаче «Неизвестное место. Бункер. Путин». - Согласно одной из версий, византийцы вступили в сговор против печенегов с половцами. Последние изначально подвергались атакам с обеих сторон. После печенегов удалось победить, а половцев затем «растворили» в Византии. Вот также должно быть, наверное, с вирусом, когда прививку сделают. Вот она постепенно вирус изнутри и съест».

Ну вот, теперь все стало понятно. Остается только узнать, что Песков курил перед эфиром, выстраивая столь стройную и логичную схему, но с этим как раз все ясно. Очевидно, что дело тут не в курении, а в том, что Песков лично купил и повесил себе на шею русский блокатор вирусов - специальный бейджик, пропитанный чудодейственным средством - диоскидом хлора. «Считается», что это сакральное снадобье подавляет жизнедеятельность бактерий в радиусе одного метра, а значит, коронавирусу от него вообще капец. Но имеются и побочные эффекты, а именно - свистящее дыхание и спутанность сознания. «Относительно спутанности сознания, это вам надо выносить вердикт по итогам конференц-колла», - отшутился от встревоженных журналистов Песков, свистяще хохоча. С ним, конечно, все было кончено, но Пескову, как неоднократно подчеркивал сам Путин, совсем не обязательно удалбываться сакральными веществами, чтобы «нести пургу», это для него обычное состояние, тут ничего страшного. А что насчет самого Владимира Владимировича?

Это главный вопрос сегодняшнего дня. Трудно представить, чтобы Песков купил в аптеке диоксиду хлора для себя и не купил для Путина, потому что это граничило бы с государственной изменой. Еще труднее вообразить, что Путин, с его-то ответственным отношением к мерам предосторожности, отказался бы надеть этот чудодейственный сосуд хотя бы под рубашку, приколов, например, к соску... Скука, изоляция, отсутствие возможности черпать понимание реальности, спутанность сознания, свистящее дыхание, наконец, - вот к чему пришел величайший лидер современности на пике собственного вяличия. И не последнюю роль в этом сыграло безответственное поведение Дмитрия Пескова. Совпадение? Не думаем.

Всех желающих помочь украинской армии в борьбе с носителями спутанного сознания на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук.

Василий Рыбников