Смертельная самоизоляция Владимира Путина
На фоне выдающихся успехов России в борьбе с коронавирусом, вызывающих все большую злость и зависть со стороны всего мира, тревожные новости приходят из бункера, в котором доживает дни величайший лидер современности Владимир Владимирович Путин.
Вот уже который день в километровых очередях выстроившихся вокруг московских больниц карет скорой помощи больные коронавирусом с восхищением обкашливают подвиг президента Путина, не побоявшегося в разгар эпидемии запереться в ядерном бомбоубежище наедине с собой. Путину сейчас тяжелее всех, спасать мир приходится в одиночку, и уже сейчас многие переживают, справится ли молодой обнуленный организм главы Российского государства со столь непомерной нагрузкой. Безусловно, разумеется, конечно же. Но не столь уж уверен в этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, и это крайне тревожный знак.
«Глава государства немного заскучал в связи с отсутствием общения, - сенсационно констатировал Дмитрий. И странным голосом добавил: - Именно в ходе общения президент черпает понимание реальности». Сам собой возникает вопрос: на что намекает Песков? Если сейчас Владимиру Владимировичу негде начерпать понимания реальности, то не утратит ли он его до окончания самоизоляции совсем? Более того, не происходит ли с ним самое страшное уже сейчас?
Как, к примеру, расценивать новость о том, что Путин из бункера вышел на связь с МКС? Точно ли он использовал для этого какие-то технические средства или задействовал только силу мысли? Зачем Путин на самоизоляции перевел свои часы так, чтобы они показывали неправильное время? Почему он вот уже которую неделю не меняет одежду, особенно галстук? Что это, наконец, за нездоровая концепция половецко-печенежского происхождения коронавируса?
Песков, разумеется, пока находит объяснения всему, что вытворяет Путин в бомбоубежище, но заметно, что с каждым разом они даются ему все труднее. «С ним очень тяжело спорить на исторические темы, - в частности, заявил Песков, комментируя Путина, половцев и печенегов в интервью передаче «Неизвестное место. Бункер. Путин». - Согласно одной из версий, византийцы вступили в сговор против печенегов с половцами. Последние изначально подвергались атакам с обеих сторон. После печенегов удалось победить, а половцев затем «растворили» в Византии. Вот также должно быть, наверное, с вирусом, когда прививку сделают. Вот она постепенно вирус изнутри и съест».
Ну вот, теперь все стало понятно. Остается только узнать, что Песков курил перед эфиром, выстраивая столь стройную и логичную схему, но с этим как раз все ясно. Очевидно, что дело тут не в курении, а в том, что Песков лично купил и повесил себе на шею русский блокатор вирусов - специальный бейджик, пропитанный чудодейственным средством - диоскидом хлора. «Считается», что это сакральное снадобье подавляет жизнедеятельность бактерий в радиусе одного метра, а значит, коронавирусу от него вообще капец. Но имеются и побочные эффекты, а именно - свистящее дыхание и спутанность сознания. «Относительно спутанности сознания, это вам надо выносить вердикт по итогам конференц-колла», - отшутился от встревоженных журналистов Песков, свистяще хохоча. С ним, конечно, все было кончено, но Пескову, как неоднократно подчеркивал сам Путин, совсем не обязательно удалбываться сакральными веществами, чтобы «нести пургу», это для него обычное состояние, тут ничего страшного. А что насчет самого Владимира Владимировича?
Это главный вопрос сегодняшнего дня. Трудно представить, чтобы Песков купил в аптеке диоксиду хлора для себя и не купил для Путина, потому что это граничило бы с государственной изменой. Еще труднее вообразить, что Путин, с его-то ответственным отношением к мерам предосторожности, отказался бы надеть этот чудодейственный сосуд хотя бы под рубашку, приколов, например, к соску... Скука, изоляция, отсутствие возможности черпать понимание реальности, спутанность сознания, свистящее дыхание, наконец, - вот к чему пришел величайший лидер современности на пике собственного вяличия. И не последнюю роль в этом сыграло безответственное поведение Дмитрия Пескова. Совпадение? Не думаем.
Всех желающих помочь украинской армии в борьбе с носителями спутанного сознания на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим». Страница фонда в Фейсбук.
Василий Рыбников