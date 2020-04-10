Требовал истребитель и Кадырова: захватившего заложников россиянина задержали (фото)
В российском Пятигорске задержали 29-летнего психически нездорового мужчину, который взял в заложники свою сестру и двух детей.
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«Человек, который забаррикадировался в квартире и выражал неадекватные требования, задержан. Никто не пострадал. Дети, которые находились в квартире, целые и невредимые», – написал он.
Ранее УНИАН сообщал, что по информации губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, мужчина закрылся в квартире со своей сестрой и ее детьми, объявив, что те – у него в заложниках. По словам Владимирова, мужчина требовал «большую денежную сумму».
Он также добавил, что, по предварительным данным, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
По словам очевидцев, мужчина потребовал «200 тысяч долларов, истребитель и Кадырова», а также назначить его командующим Росгвардии.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело о захвате заложников.