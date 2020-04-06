Кого надо, буду бить и сажать: Кадыров поощряет избиение нарушителей самоизоляции (видео)

В Чечне одного из нарушителей избил полицейский.

В Чечне полицейский избил местного жителя за нарушение режима самоизоляции. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал его за это поощрить.

Читайте такжеКадыров считает, что нарушителей карантина "надо было бы убить"Об этом он заявил во время прямой трансляции в Instagram, фрагмент выступления Кадырова опубликовал телеканал «Грозный».

Как пишет ТВ Дождь, видео с избиением опубликовал 4 апреля юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев. На нем люди в форме полиции бьют мужчину, вышедшего на улицу без маски. Позднее он удалил ролик, сославшись на просьбу задержанного, но выложил отдельные кадры, а также фотографии силовиков.

5 апреля в эфире ЧГТРК «Грозный» избитый мужчина, его брат и еще двое мужчин, снявших и распространивших видео, извинились.

По словам Кадырова, изначально он был недоволен тем, что полицейский ударил мужчину. Тем не менее, он заявил, что «даже поощрит его».

«Я даже поощрю его. Он не нарушил ничего. Мне пишут: ты же мусульманин, почему ты позволяешь? Мне лучше одного ударить, чем тысячи человек похоронить. Поэтому я принимаю жесткие меры. Кого надо, буду бить дубинками. Кого надо, буду сажать в тюрьму, в подвал, но защищу свой народ», – заявил Кадыров.

Ранее УНИАН писал, как чеченца заставили извиниться за противогаз против коронавируса.