Россиянка напала с ножом на 7-летних сыновей из-за измены мужа
21:53, 01 марта 2020Русский міръ
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Выживший ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.
Расправившись с детьми, женщина попыталась покончить с собой / slutsk24.by
Жительница российской Казани с ножом набросилась на двоих своих детей, убив одного из них и ранив второго.
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Об этом сообщает Telegram-канал Hue.
Женщина напала на детей из-за измены мужа. Расправившись с ними, она попыталась покончить с собой. Выживший ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.
Telegram-канал Mash уточнил, что обоим сыновьям по семь лет. После случившегося выживший ребенок успел позвонить отцу.
В МВД Татарстана ТАСС сообщили, что проводят проверку. По предварительной информации, с заявлением в полицию обратился супруг женщины.
Как сообщал УНИАН, в России произошло жуткое убийство - 14 летняя девочка лишила жизни собственную 59-летнюю бабушку.
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