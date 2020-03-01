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Россиянка напала с ножом на 7-летних сыновей из-за измены мужа

21:53, 01 марта 2020
Русский міръ
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Об этом сообщает Telegram-канал Hue.

Женщина напала на детей из-за измены мужа. Расправившись с ними, она попыталась покончить с собой. Выживший ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

Telegram-канал Mash уточнил, что обоим сыновьям по семь лет. После случившегося выживший ребенок успел позвонить отцу.

В МВД Татарстана ТАСС сообщили, что проводят проверку. По предварительной информации, с заявлением в полицию обратился супруг женщины.

Как сообщал УНИАН, в России произошло жуткое убийство - 14 летняя девочка лишила жизни собственную 59-летнюю бабушку.

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