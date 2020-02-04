В России хотят установить памятник Сталину (фото)

Части памятника нашли на дне пруда два года назад.

В российском Кусе в Челябинской области хотят установить памятник Иосифу Сталину, обломки которого в 2018 году достали из пруда.

Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на активиста движения «Суть времени» Станислава Стафеева.

Читайте такжеРоссийский историк назвал "величайшую трагедию России"По словам Стафеева, 70% из 1700 опрошенных жителей Кусы высказались за то, чтобы поставить памятник на видное место. Активисты планируют собрать подписи под обращением к властям города и руководству местного завода точных технических камней с просьбой установить памятник у проходной предприятия.

Памятник Сталину в Кусе нашли в 2018 году, когда из местного пруда спустили воду для ремонта плотины. На дне лежало несколько обломков монумента, Стафеев собрал их, чтобы восстановить памятник.

Местные власти обращались в полицию и настаивали, что обломки нужно поместить в музей. Проверка показала, что найденный в пруду объект не представляет ценности, и что его может забрать кто угодно.

Предполагается, что памятник Сталину стоял в местном парке до 1950-х годов, после чего его демонтировали и сбросили в пруд.

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