В Москве украинку нашли мертвой после знакомства с корейцем в ночном клубе

Гражданин Южной Кореи пригласил девушку к себе, где они всю ночь распивали алкогольные напитки.

В квартире в центре Москвы, которую арендует гражданин Южной Кореи, нашли тело 27-летней гражданки Украины.

Об этом сообщает lenta со ссылкой на агентство "Москва".

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Отмечается, что тело нашли 2 февраля в квартире на Проточном переулке.

44-летний кореец рассказал, что встретился с девушкой в ночном клубе и привел к себе. Всю ночь они пили спиртное, после чего девушка пошла в душ, а мужчина уснул.

Утром он обнаружил тело девушки в пустой ванне, после чего попросил охрану дома вызвать скорую помощь.

Тело доставили в морг для установления причины смерти. Известно, что мужчина занимает руководящую должность в корейской ритейловой компании Lotte Shopping Rus.

Как сообщал УНИАН, в Вологодской области Российской области 91-летняя ветеран отбилась от грабителя, который ночью пробрался в дом и начал ее душить, а после его разговорила и напоила чаем.