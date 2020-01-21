Лавров останется: в России представили новое правительство
20:23, 21 января 2020Политика
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Указом Путина также сокращено количество вице-премьеров. Теперь их будет девять.
REUTERS
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин представил новый состав правительства.
Об этом сообщает BBC Russia.
Правительство покинули 6 министров Дмитрия Медведева. На их место придут: министр культуры – Ольга Любимова, министр здравоохранения – Михаил Мурашко, министр спорта – Олег Матицын, министр образования Сергей Кравцов, министр экономического развития – Максим Решетников.
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Министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров сохранили должности.
Указом Путина также сокращено количество вице-премьеров. Теперь их будет девять.
Как сообщал УНИАН, 15 января правительство России подало в отставку. 16 января новым премьером РФ стал Михаил Мишустин, сменивший на этом посту Дмитрия Медведева.
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