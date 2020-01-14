Россиянин погиб от разрыва петарды

Тело мужчины с оторванными пальцами и ранами на груди нашли на автобусной остановке.

В России мужчина умер от разрыва петарды.

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Поступило сообщение о гибели мужчины на автобусной остановке в пос. Новатор Великоустюгского района, говорится в сообщении СК РФ по Вологодской области.

Как сообщается, при осмотре тела погибшего следователи СКР обнаружили следы травматической ампутации пальцев руки пострадавшего и характерные повреждения в области груди. Остатки разорвавшейся петарды следователи изъяли, а также осмотрели жилище мужчины, где обнаружили и изъяли еще одну целую петарду.

По некоторым свидетельствам, пострадавший перед произошедшим длительное время злоупотреблял спиртным, и ранее неоднократно высказывал намерение уйти из жизни.

В настоящее время следователи устанавливают очевидцев произошедшего, опрашивают их, а также близких и друзей погибшего мужчины. Проверкой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.