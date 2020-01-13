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Пять месяцев комы: в РФ после пулевого ранения в голову умер школьник

17:20, 13 января 2020
Русский міръ
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В РФ ребенка ранили из винтовки - спустя 5 месяцев он умер / rozetka.com.ua

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета России по Свердловской области Александра Шульгу.

По его словам, пулевое ранение из винтовки восьмилетний ребенок получил в августе 2019 года, расследование инцидента вела полиция. Из-за его смерти 12 января дело будет переквалифицировано на более тяжкую статью и передано Следкому РФ.

В российском МВД изданию уточнили, что в совершении преступления подозревается ранее не судимый мужчина 1984 года рождения, стрелявший по банкам из пневматической винтовки. Одна из пуль попала ребенку в голову. У подозреваемого изъяли две пневматические винтовки ИЖ и Quattro Trigger без серийного номера, десяток металлических пуль. Кроме того, одну из винтовок он подбросил к соседу, однако тот сразу отдал ее полицейским, сообщают силовики.

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"Было возбуждено уголовное дело по статьям 118 ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") и 213 ("Хулиганство") УК РФ. Дело будет переквалифицировано по 109 статье УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сообщил представитель МВД.

Как сообщал УНИАН, в России пятилетний ребенок случайно застрелил отца из ружья.

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