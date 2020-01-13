Пять месяцев комы: в РФ после пулевого ранения в голову умер школьник

Подозреваемый стрелял по банкам и во время этого ранил ребенка.

В российском Нижнем Тагиле после пятимесячной комы скончался школьник, ранее получивший пулевое ранение.

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета России по Свердловской области Александра Шульгу.

По его словам, пулевое ранение из винтовки восьмилетний ребенок получил в августе 2019 года, расследование инцидента вела полиция. Из-за его смерти 12 января дело будет переквалифицировано на более тяжкую статью и передано Следкому РФ.

В российском МВД изданию уточнили, что в совершении преступления подозревается ранее не судимый мужчина 1984 года рождения, стрелявший по банкам из пневматической винтовки. Одна из пуль попала ребенку в голову. У подозреваемого изъяли две пневматические винтовки ИЖ и Quattro Trigger без серийного номера, десяток металлических пуль. Кроме того, одну из винтовок он подбросил к соседу, однако тот сразу отдал ее полицейским, сообщают силовики.

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"Было возбуждено уголовное дело по статьям 118 ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") и 213 ("Хулиганство") УК РФ. Дело будет переквалифицировано по 109 статье УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сообщил представитель МВД.

Как сообщал УНИАН, в России пятилетний ребенок случайно застрелил отца из ружья.