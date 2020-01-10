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"Я – карп!": в российском супермаркете покупатель нырнул в аквариум (видео)

17:04, 10 января 2020
Русский міръ
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Видео выходки распространили в социальных сетях / скриншот

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На записи видно, как молодой человек в верхней одежде с головой погружается в воду.

При этом сотрудники магазина пытаются уговорить его вылезти, убеждая, что он всё-таки не рыба.

Шутник в ответ уверяет, что просто захотел поплавать, потому что он – карп.

Ранее УНИАН сообщал, как в России неизвестный похитил ягодицы из секс-шопа.

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