"Я – карп!": в российском супермаркете покупатель нырнул в аквариум (видео)
17:04, 10 января 2020Русский міръ
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Сотрудники магазина уговаривали шутника вылезти из емкости, убеждая его, что он всё-таки не рыба.
Видео выходки распространили в социальных сетях / скриншот
В российском Калининграде в одном из супермаркетов парень нырнул в аквариум с криками: «Я – карп!».
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На записи видно, как молодой человек в верхней одежде с головой погружается в воду.
При этом сотрудники магазина пытаются уговорить его вылезти, убеждая, что он всё-таки не рыба.
Шутник в ответ уверяет, что просто захотел поплавать, потому что он – карп.
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