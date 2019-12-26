В России найдены останки убитой "наполеоном" студентки

После убийства водолазы сумели найти несколько мешков с останками потерпевшей, не найденными оставались ноги.

Останки убитой и расчлененной аспирантки Санкт-Петербургского университета (РФ) Анастасии Ещенко нашли через полтора месяца поисков.

По версии следствия, историк-"наполеон" Олег Соколов пытался уничтожать улики в реке. Как сообщила "Фонтанке" 26 декабря адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери погибшей, останки найдены в черте Санкт-Петербурга.

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"Экспертиза еще не проведена, утверждать достоверно мы не можем. Но предположительно - да, это части тела Анастасии", - уточнила защитник.

После убийства водолазы сумели извлечь из Мойки и сопряженных с ней водоемов несколько мешков с останками потерпевшей, не найденными оставались ноги.

Как сообщалось, Олег Соколов был задержан утром в субботу, 9 ноября, когда привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет, в котором находились отрезанные руки убитой. В квартире преподавателя сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой молодой женщины и ее отрезанную голову, а в рюкзаке — травматический пистолет. Позже стало известно, что выпускница российского вуза Анастасия Ещенко, в убийстве которого подозревают доцента, историка Олега Соколова, погибла от огнестрельного ранения.